Uşak\'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Uşak'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.Ş (50) idaresindeki 64 AJ 208 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan H.Ş. (49) yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK