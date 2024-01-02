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Uşak'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Uşak\'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı
02.01.2024 - 14:24,
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Uşak'ta otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.Ş (50) idaresindeki 64 AJ 208 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan H.Ş. (49) yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uşak'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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