Uşak'ta Otomobil Gölete Uçtu, Kaybolan Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Uşak'ta Otomobil Gölete Uçtu, Kaybolan Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Uşak\'ta Otomobil Gölete Uçtu, Kaybolan Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Uşak'ta park halindeki bir otomobilin bilinmeyen bir sebepten dolayı hareket ederek gölete uçması sonucu Ramazan Kısa kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Ramazan Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı ve otomobil göletten çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.02.2024 12:22  Güncelleme: 12:25
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Uşak'ta park halindeki otomobilin, bilinmeyen bir sebepten ötürü hareket ederek gölete uçması sonucu kaybolan Ramazan Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde bulunan Karaağaç Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kısa (23) ve G.K., içinde bulundukları 64 NB 405 plakalı otomobili Karaağaç Gölet'i kıyısına park etti. Henüz bilinmeyen bir sebeple aracın hareket ederek göle uçması sonucu, G.K. kendi imkanları ile kıyıya çıkarken Ramazan Kısa ise otomobille beraber gölette kayboldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak AFAD ekipleri ve İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İzmir AFAD Su Altı ve Arama Kurtarma ekiplerin çalışması sonucu Ramazan Kısa'nın cansız bedenine ulaşılırken, otomobil göletten çıkarıldı. Öte yandan Kısa'nın cansız bedeni otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Uşak'ta Otomobil Gölete Uçtu, Kaybolan Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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