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Uşak'ta otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

UŞAK - Uşak'ta otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak- İzmir Karayolu Ürünköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Moral yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan B.T. idaresindeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk inceleme İsmail Moral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerden sonra İsmail Moral'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerince kamyon sürücüsü B.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.