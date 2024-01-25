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Uşak'ta Otomobil Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Otomobil Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Ökkeş Erek hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Erek kurtarılamadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak\'ta Otomobil Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
25.01.2024 - 08:43,  Güncelleme: 08:44
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Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.E. (30) idaresindeki 64 AAH 351 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ökkeş Erek'e (76) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ökkeş Erek'in kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan polis ekiplerince otomobil sürücüsü S.E. gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Uşak, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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