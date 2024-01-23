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Uşak'ta otomobilinde 100 adet kaçak silah yakalatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta otomobilinde 100 adet kaçak silah yakalatan şüpheli tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirdi. Otomobil sürücüsü D.Ö. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak\'ta otomobilinde 100 adet kaçak silah yakalatan şüpheli tutuklandı
23.01.2024 - 20:15,
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Uşak'ta otomobilinde 100 adet kaçak silah yakalatan şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 100 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü D.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta otomobilinde 100 adet kaçak silah yakalatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta otomobilinde 100 adet kaçak silah yakalatan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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