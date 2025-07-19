Uşak\'ta Tır Dorsesinde Yangın

Uşak'ta seyir halinde iken tırın dorsesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy yakınlarında seyir halinde olan C.U. (59) idaresindeki 35 AVF 214 plakalı tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm dorseyi sararken, yol kenarında bulunan ağaçlık alana da sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dorse kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, bir süre İzmir-Uşak Karayolu trafiğe kapatıldı. - UŞAK