Uşak\'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Tutuklama

Uşak'ta toprak kayması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Temmuz günü akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir hazır beton firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir sebeple 4 kişi toprak altında kaldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince şantiye çalışanları tarafından toprak altından çıkartılan A.E., Yaşar D. ve H.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede ise Kemal Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, iş yeri sahipleri M.A. ile F.E., iş yeri güvenlik görevlisi U.Ş. ve olay sırasında şantiyede olan M.T. ile H.İ.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.T., U.Ş. ve H.İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iş yeri sahipleri M.A. ile F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK