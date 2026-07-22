Uşak\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen yayalara çarptı ardından takla atarak bir sitenin otoparkına girdi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (22) idaresindeki 64 DA 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Araç, önce yol kenarında bekleyen M.E.Y. (20) ile Y.H.'ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırım kenarındaki ağaca da çarpan otomobil, savrulmaya devam ederek bir sitenin otoparkına takla atarak girdi. Araç burada park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından sürücü Ö.K. ile yaralılar M.E.Y. ve Y.H. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen yayalara çarptığı, ardından savrularak sitenin otoparkına takla attığı anlar yer aldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK