Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Uşak'ta otomobilin, seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Uşak karayolu Güre köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. (40) idaresindeki 35 CGK 636 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden A.B. (41) yönetimindeki 43 ABM 346 plakalı tırın dorse kısmına arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan T.K.K. (10), N.K. (13) ve A.K. (37) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - UŞAK