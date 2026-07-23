Uşak\'ta Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen iki yayaya çarpıp takla atarak bir sitenin otoparkına girdiği kazada yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana gelen kazada, Ö.K. (22) idaresindeki 64 DA 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen M.E.Y. (20) ile Y.H.'ye (21) çarpmış, ardından takla atarak bir sitenin otoparkına girmişti. Kazada sürücü Ö.K. ile yayalar M.E.Y. ve Y.H. yaralanırken, Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

Kazada yaralanan sürücü Ö.K., tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yaralılardan M.E.Y. ile Y.H.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.