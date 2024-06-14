Uşak'ta Traktörle Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uşak'ta Traktörle Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy yakınlarında meydana gelen kazada, traktörle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan 2 çocuk dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle Uşak-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapanırken, yol traktörün vinçle kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

14.06.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Uşak- İzmir Karayolu Ürünköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen 30 yaşında ki G.C. isimli sürücünün kullandığı yönetimindeki 64 HG 164 plakalı traktör, çınar rampasında aynı istikamette seyreden 32 yaşında ki S.D. isimli sürücünün kullandığı 64 LE 045 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında ki bariyerlere çarpan traktör ikiye bölündü.

Meydan gelen kazada traktör sürücüsü yara almadan kurtulurken, hafif ticari araç sürücüsü S.D. ile araçtaki K.D., D.S., İ.S. (9) ve B.S.Ş. (10) yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan S.D., K.D., D.S., İ.S. (9) ve B.S.Ş. (10) ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsünün ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Uşak - İzmir karayolu bir süre trafiğe kapanan yol, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Çocuk, İzmir, Uşak, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Traktörle Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:06. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta Traktörle Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement