Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı

Uşak\'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı
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Uşak'ta 15-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 36 bin 500 TL nakit, 4 bin 718 sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Uşak'ta belirli tarihler arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 15-31 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 500 TL, 4 bin 718 adet sentetik ecza, 7 gram esrar, 80 adet ecstasy, 209 adet captagon, 54 gram metamfetamin ve 27 bin 573 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağustos, Uşak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
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