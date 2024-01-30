15:31 •
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli•
Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 bin 568 adet sentetik ecza geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı. - UŞAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika