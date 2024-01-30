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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 bin 568 adet sentetik ecza ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
30.01.2024 - 16:06,
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Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 bin 568 adet sentetik ecza geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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