Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 bin 568 adet sentetik ecza geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı. - UŞAK