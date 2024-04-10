Uşak\'ta operasyon: 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Hendek'te aile içi kavgada ölümler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içi kavgada bir kişi babasını ve üvey annesini silahla öldürdükten sonra kardeşi tarafından kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve baba, üvey anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.