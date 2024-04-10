Uşak'ta operasyon: 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta operasyon: 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uşak\'ta operasyon: 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalöz Mahallesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda 2 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada, 3 bin 913 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.04.2024 02:01
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Uşak'ta bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kemalöz Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arama sonucu 3 bin 913 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda evde bulunan R.K. ve Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta operasyon: 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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