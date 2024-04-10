Uşak'ta bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kemalöz Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arama sonucu 3 bin 913 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda evde bulunan R.K. ve Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta operasyon: 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içi kavgada bir kişi babasını ve üvey annesini silahla öldürdükten sonra kardeşi tarafından kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve baba, üvey anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mal varlığı sebebiyle çıkan kavga sonucunda büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, küçük kardeş ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden geriye sadece fotoğrafları kaldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde yaşanan kavgada büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, geriye fotoğrafları kaldı.
Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı bir özel röportajda "Sinan'ı öldürenlerden her kötülüğü beklerim. Katilleri biliyorum ama somut delilim yok." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartmana İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verildi. Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bina sakinleri bir haftanın ardından dairelerine girebildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyü yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
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