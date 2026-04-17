Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Uşak'ta gerçekleştiren uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 6 bin 750 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 21 adet sentetik ecza ve bir miktar metamfetamin ile ecstasy ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklama; "Her türlü uyuşturucu madde ticareti, satışı ve kullanımına yönelik mücadelemiz kararlılıkla ve artarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - UŞAK