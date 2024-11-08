Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

3.Sayfa

Uşak'ta gerçektirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arama neticesinde 345 bin 600 kullanımlık A4 Kağıda Emdirilmiş Sentetik Bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 595 bin TL para ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK