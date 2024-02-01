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Uşak polisi kontrol noktasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi - Son Dakika
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Uşak polisi kontrol noktasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Uşak polisi kontrol noktasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Uşak polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 223 gram kokain bulundu. Araç sürücüsü ve yolcu gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında işlem başlatıldı.

01.02.2024 17:55
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Uşak polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında oyuncak ayı içerisine gizlenmiş olan 223 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü N.K. ve yolcu konumunda bulunan A.K. gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında işlem başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Uşak polisi kontrol noktasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi - Son Dakika
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