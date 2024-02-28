Uşak'ta yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi

Uşak\'ta yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese düzenledikleri operasyonda 334 şişe el yapımı alkol, 64 litre kaçak etil alkol, 19 litre el yapımı viski, 15 litre el yapımı sahte alkol ve 50 adet kaçak alkol araması ele geçirdi. Operasyonda ayrıca 1 kişi gözaltına alındı.

28.02.2024 10:49
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 334 şişe el yapımı alkol, 64 litre kaçak etil alkol, 19 litre el yapımı viski, 15 litre el yapımı sahte alkol ve 50 adet kaçak alkol araması ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta yapılan operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
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