Muğla'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, tarım arazileri su altında kaldı

Muğla'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, tarım arazileri su altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla ve ilçelerinde etkili sağanak yollarda su birikintilerine, tarım alanlarında su altında kalmaya neden oldu. Menteşe'de sürücüler güçlük çekerken Dalaman'da kara yolları ve tarım arazileri su altında kaldı; Ula Sakar Geçidi'nde sis etkili oldu.
Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, tarım alanları su altında kaldı.
Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Ula ilçesinin Sakar Geçidi mevkisinde yoğun sis oluştu. Sağanak ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Dalaman ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bölgede kara yolları ile tarım arazileri suyun altında kaldı.
Yağışların bölgede etkisini yarın da sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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