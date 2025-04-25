Uşak\'ta Yasa Dışı Operasyon: 3 Tutuklama

Uşak merkezli düzenlenen yasa dışı operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince banka ve kripto sağlayıcı şirketlerde bulunan hesap hareketlerinde yapılan değerlendirmede dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve başkası hesabına toplam 489 milyon 689 bin TL'lik işlem yapıldığına yönelik tespitlerin yapılması üzerine Uşak merkezli İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında M.M.Ç., B.Y. İstanbul'da, B.Ç. ise Hatay'da gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK