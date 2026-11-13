Uşak Ulubey'de 74 yaşındaki kadın, sobada zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti

Uşak Ulubey'de 74 yaşındaki kadın, sobada zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde 74 yaşındaki kadın, yakınlarının haber alamayıp eve gitmesiyle fenalaşmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 74 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünde meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, Hayriye Kavaklı'dan (74) bir süre haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla evine gitti. Kavaklı'yı evde fenalaşmış halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Kavaklı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen Kavaklı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra kesinleşeceği öğrenildi.
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