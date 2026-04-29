Uşak'ta bir köpeği demir sopayla işkence eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Uşak'ta bir köpeği demir sopayla işkence eden şüpheli tutuklandı

29.04.2026 23:56
Uşak'ta sahipsiz bir köpeğe yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta sahipsiz bir köpeğe yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşanan olayda, bir kişinin sahipsiz köpeğe demir çubukla vurduğuna ilişkin görüntüler bazı basın yayın organları ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler üzerine Uşak Valiliği konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin F.U. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Uşak Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulundu

Uşak Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada ise; "Çeşitli basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Merkez Karacahisar köyünde F.U. isimli şahsın sahipsiz köpeğe demir çubukla vurmak suretiyle eziyet ettiğine dair paylaşımlar yer almaktadır. Valiliğimiz koordinesinde, Uşak iI Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş; Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (a) fıkrası gereğince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce şahsa idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta bir köpeği demir sopayla işkence eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Uşak'ta bir köpeği demir sopayla işkence eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
