Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda Galatasaray taraftarlarına saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda Galatasaray taraftarlarına saldırı

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu\'nda Galatasaray taraftarlarına saldırı

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda oynanan voleybol maçının ardından, ellerinde Galatasaray'a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırarak darp eden şüpheliler yakalandı. Olay aynı güvenlik kamerasına yansıdı.

07.04.2024 15:54  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda oynanan voleybol maçının ardından, ellerinde Galatasaray'a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırarak darp eden şüpheliler yakalandı. Olay aynı güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda 5 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında oynanan Galatasaray Daikin- Nilüfer Belediyesi voleybol müsabakası sonrasında ellerinde Galatasaray'a ait pankart ve bayrak bulunan U.İ ile kızı E.N.İ ve arkadaşı K.M. darp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Olay günü U.İ. isimli şahsın, küçük kızı E.N.İ. ve arkadaşı K.M. ile maç bitiminde, saat 19.30 sıralarında spor salonunun bahçesine çıktıklarını, yolun karşısından gelen şahısların, U.İ. isimli şahsa saldırıp darp ederek elinde bulunan poşetin içerisindeki Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıklarını belirledi. Yaşı küçük E.N.İ.'ye tekme attıkları, emniyet görevlilerini görünce olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Olayı örgütleyen H.B.A, M.B.Ö. isimli şahıslar ile olayda bulunan M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında, Y.B.'nin 'mala zarar vermek' suçundan, M.B.Ö.'nün 'dolandırıcılık' suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Yağma", "Kasten Yaralama" ve "6222 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun baba ve kızına saldırdıkları, baba U.İ.'yi darp ederek yere düşürdükleri ve elinde bulunan Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Voleybol, Üsküdar, Spor, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda Galatasaray taraftarlarına saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
13:01 Süper Kupa’yla ilgili bomba senaryo Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek
11:17 Sancaktepe Belediyesi’ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var
17:13 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz’da seçimli genel kurul yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacağız.
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:41 Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:05 Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
12:51 Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu
12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 17:21:05. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu'nda Galatasaray taraftarlarına saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement