Üsküdar'da 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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Üsküdar'da 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

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Kuzguncuk'ta 2 ton kaçak midye ele geçirildi, 2 şüpheliye toplam 52 bin TL ceza kesildi.

01.11.2024 12:26
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Üsküdar'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

2 şüpheliye 52 bin TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Üsküdar Kuzguncuk'ta yasal olmayan yollarla denizden çıkarılan 2 ton midye ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında toplamda 52 bin 484 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Kasım 2024 tarihinde saat 05.45 sıralarında Üsküdar ilçesi Kuzguncuk sahil mevkiinde yasak yolla çıkarılan midyelerin şüpheli bir araca yüklenerek taşınacağının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit eden ekipler, E.I. ile T.T. isimli şahısları yakaladı. Yapılan aramalarda yaklaşık 2 ton midye muhafaza altına alındı. Midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrardan denize dökülme işlemi gerçekleştirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslara, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 52 bin 484 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da 2 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi - Son Dakika

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