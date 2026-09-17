Üsküdar'da 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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Üsküdar'da 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın maddi hasara yol açtı

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Üsküdar\'da 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın maddi hasara yol açtı
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Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri büyük çaplı maddi hasar gördü, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Üsküdar'da 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, sat 10.50 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesiİnceleme3. SayfaÜsküdarOlaylarİtfaiyePolisSon Dakika

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