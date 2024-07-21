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Üsküdar'da asker eğlencesi yapan şahıslar yolu trafiğe kapattı

İSTANBUL - Üsküdar'da bir grup, araçları ile asker eğlencesi yaptıkları gerekçesiyle sahil yolunu trafiğe kapatarak eğlendi.

Olay geçtiğimiz gün Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar-Harem sahil yolu üzerinde asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup vatandaş, sahil yolu üzerinde yolu araçları ile kapatarak eğlendi. Yolu kapatan şahıslar dakikalarca oyun oynadı. Trafik durma noktasına gelirken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.