Üsküdar\'da Bina Balkonunda Çökme

05.03.2026 02:28
Çengelköy'de bir binanın balkonundaki çökme sonrası bina tahliye edildi, can kaybı yok.

Üsküdar Çengelköy'de 4 katlı bir binanın balkonunda meydana gelen kısmi çökme sonrası binada çatlaklar tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Üsküdar Çengelköy Mahallesi Kasım Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki balkonunda, saat 23.00 sıralarında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, binanın balkonunda hasar oluştuğunu ve taşıyıcı kolonlarda çatlaklar bulunduğunu belirledi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Zabıta ve polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Bina tahliye işlemlerinin ardından zabıta ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Üsküdar, Çengelköy

