Üsküdar'da Çiğköfteci İki Kez Soyuldu - Son Dakika
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Üsküdar'da Çiğköfteci İki Kez Soyuldu

Üsküdar'daki çiğköfteci dükkanında iki ayda iki hırsızlık olayı yaşandı, güvenlik kameraları kaydetti.

09.04.2025 17:31
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Üsküdar'da çiğköftecide iki ayda iki hırsızlık

İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan bir çiğköftecide 2 ayda iki kez hırsızlık olayı yaşandı. Önce dükkan önünde bulunan temizlik malzemelerini, ardından dükkanın kapısında sipariş için asılı olan çiğköfteyi çaldılar. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Üsküdar Küplüce Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan bir çiğköfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı dükkanda 2 ay içinde iki kez hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar ilk önce dükkanın önünde bulunan temizlik malzemelerini çaldı. Olaydan yaklaşık bir ay sonra, bu kez dükkanın önünde sipariş için hazır hale gelmiş asılı şekilde duran çiğköfteleri çaldı. Hırsızlık anları dükkanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"2 aydır enteresan olaylar yaşıyoruz"

Dükkan sahibi Erdinç Alpaydın, "13 yıldır Küplüce Mahallesi'nde esnafım. Geçen aylarda dükkanı kapattıktan sonra, paspas ve kovamı dışarı bırakmıştım, genelde dışarı bırakıyorum zaten. Sabah geldiğimde kovamı yerinde bulamadım, kameradan izledim. Dün gece de saat 12 civarlarında sipariş düştü. Siparişimi bırakıp, dükkanımı kilitledim, 5-10 dakika içerisinde bir baktım paketimi almışlar. Yine bir hırsızlık olayı, alıp götürmüşler. 2 aydır enteresan işler yaşıyoruz dükkanımızda. Küplüce'de normalde böyle olaylar olmazdı, son zamanlarda artmaya başladı. Küplüce'de olmaması gereken şeyler, son 2 aydır bu tarz mevzular yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Çiğköfteci İki Kez Soyuldu - Son Dakika

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