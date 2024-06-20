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Üsküdar'da E5'te yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa motosiklet böyle çarptı

İSTANBUL - Üsküdar'da akan trafikte refüjden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiden, birine motosiklet çarptı. Kaza anı başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Altunizade D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, araç trafiğini fırsat bilen iki kişi, refüjden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet şahıslardan birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosikletin çarptığı kişi yere düştü. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.