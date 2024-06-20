Üsküdar'da Gecekonduda Çıkan Yangında Ev Küle Döndü

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Üsküdar'da gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev büyük hasar alırken içeride bulunan eşyalar küle döndü.

Olay, Üsküdar ilçesi, İcadiye Mahallesi, İcadiye Caddesi üzerinde saat 00.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir gecekonduda henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın bir anda şiddetlenerek tüm evin içini sardı. Mahalle sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri evde yaşayanları tahliye etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı - İSTANBUL