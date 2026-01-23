Üsküdar\'da hafriyat kamyonunun açılan damper kapağı yayaya ve araçlara çarptı

Üsküdar'da seyir halindeki hafriyat kamyonunun damper kapağının aniden açılması sonucu yaşanan kazada, bir kadın yaralanırken park halindeki bir basın aracı da zarar gördü.

Olay, Ünalan Caddesi üzerinde 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen Üsküdar Belediyesine ait hafriyat kamyonunun damper kapağı henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Kontrolden çıkan kapak, önce kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, ardından yol kenarında park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Kazayı kıl payı atlatan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

Olayda bir basın aracı da zarar gördü

Olay anında park halindeki araçta bulunan basın mensupları yaşadıkları korku dolu anları dile getirdi.

Kaza anında araçta bulunan basın mensubu Selami Berke Kaya, "Haber yazmak için Ünalan Caddesi üzerinde basın mensubu arkadaşlarımla araba içinde duraklama yaptık. Durduğumuz esnada yanımızdan geçen hafriyat kamyonunun arka kapağı süratle arabamıza çarptı. Allah'tan arkadaşımız diğer tarafta oturuyordu. Eğer bu tarafta olsaydı yüksek ihtimal ölebilirdi. Bir yayaya çarpmış. Hastaneye kaldırıldı"dedi.

Sağ arka koltukta oturduğunu ifade eden basın mensubu Aslıhan Karkazan ise, "Arkadaşlarımla birlikte sabah saatlerinde ciddi bir kaza atlattık. Dikkatsiz ilerleyen hafriyat kamyonu arka kapak açıldığı için arabaya bu şekilde arkadan çarptı". şeklinde konuştu.

Çarpmanın etkisiyle çıkan sesten korktuklarını belirten basın mensubu Metin Başar ise, "Hafriyat kamyonun arka kapağı çarptı. Yaklaşık kapı yaklaşık bir ton ağırlığında falan vardı herhalde. Bizde herhangi bir sağlık sorunu yok ama tabii bayağı korktuk ve etkilendik olaydan. Çarpmanın ardından çok şiddetli bir ses çıktı güm diye. Hepimiz çok korktuk" ifadelerine yer verdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken hafriyat kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - İSTANBUL