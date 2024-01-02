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Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, İnşaat Sahası Yanındaki Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, İnşaat Sahası Yanındaki Bina Boşaltıldı

Üsküdar ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, tedbir amaçlı inşaat sahasının yanındaki bina boşaltıldı. İtfaiye, polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Üsküdar\'da İstinat Duvarı Çöktü, İnşaat Sahası Yanındaki Bina Boşaltıldı
02.01.2024 - 05:16,
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Üsküdar'da inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken inşaat sahasının yanındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Küçüksu Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması ile istinat duvarı yan tarafta bulunan yol ile birlikte çöktü. Olayın yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bir bina güvenlik önlemi kapsamında boşaltıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem alırken megafon ile uyarı yaparak binanın tahliye edilmesini sağladı. Binada oturanlar eşyalarını alarak binadan çıktı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirten bekçi Hüseyin Gül, "Ben burada bekçiyim. Bir ses geldi, çıktık baktık yan tarafta göçük var. Yapacak bir şey yok. Bunu biliyoruz. Sadece duvar göçtü. Bizim gördüğümüz oydu." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, İnşaat Sahası Yanındaki Bina Boşaltıldı - Son Dakika


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