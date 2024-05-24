Üsküdar'da kafede 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yeni detaylar - Son Dakika
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Üsküdar'da kafede 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yeni detaylar

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Üsküdar'da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Olayda taraflardan Veli Hakan Karataş olay yerinde, Tamer Kazan ve Okan Güner kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. F.Ö. ve kahvehane işletmecisi C.Y. gözaltına alındı.

24.05.2024 03:03
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Üsküdar'da kafede 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı

İSTANBUL - Üsküdar'da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Olay, akşam saatlerinde Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kahvehanede bir araya gelmişti. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayda taraflardan Veli Hakan Karataş olay yerinde, Tamer Kazan ve Okan Güner kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan M.K, M.A, İ.A,, M.K, ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ve kahvehane işletmecisi C.Y. emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar\'da kafede 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yeni detaylar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da kafede 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili yeni detaylar - Son Dakika

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