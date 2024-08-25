Üsküdar'da Motosiklet İBB Yol Temizleme Aracına Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da Motosiklet İBB Yol Temizleme Aracına Çarptı: 2 Yaralı

Üsküdar\'da Motosiklet İBB Yol Temizleme Aracına Çarptı: 2 Yaralı

Üsküdar'da D100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak İBB'nin yol temizleme aracına çarptığı kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

25.08.2024 04:05
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Üsküdar'da D100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak İBB'nin yol temizleme aracına çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, 02.30 sıralarında D100 Karayolu Ünalan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 20 V 0285 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak İBB'nin 34 EVY 838 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Yasin T. ve yolcusu Kaan Murat E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü Yasin T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri, olayın meydana geldiği yere şerit çekerek önlem aldı ve inceleme çalışmaları yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Motosiklet İBB Yol Temizleme Aracına Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da Motosiklet İBB Yol Temizleme Aracına Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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