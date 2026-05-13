Üsküdar\'da Oto Yangını Üç Araca Sıçradı

Üsküdar'da park halindeki bir otomobilde bulunan yangın iki araca sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Otoparkta park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın park halindeki bir otomobil ve kamyonete de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Üç araçta hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL