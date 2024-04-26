Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 00:58
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Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Üsküdar Ferah Mahallesi Günbattı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.C. idaresindeki Opel marka 16 SPY 21 plakalı otomobil, park halindeki BMW marka araca çarparak takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki aracın sahibi Serhat Sapil, "Aracım park halindeydi, bizim evimiz burası. Karşı taraftan gelen araç benim aracın lastiğine vuruyor. Normalde geçebilecek mesafe var, takla atıyor. Kazayı yapan arkadaş hafif bir yaralanma geçirdi, onun hasarı büyük, ben de çok hasar yok ama moralimiz bozuldu, araçlar hasarlandı, durum bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Takla atan araç, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı.

Üsküdar\'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Üsküdar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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