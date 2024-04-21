Üsküdar'da bir sitenin duvarı sağanak yağış sonrası park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. Çökme sonucu duvarın altında kalan araçlar ağır hasar aldı.
Olay, Üsküdar Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Öğdül Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin duvarı yoğun yağış sonrası yola çöktü. Site duvarının yanında park halinde bulunan 2 otomobil çöken duvarın altında kalarak hasar aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri sokak üzerinde şerit çekek önlem aldı. Olayda, yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.
"Gürültüyle pencereye koştuk"
Gece saatlerinde ses duyduğunu belirten Semra Tufan, "Gürültüyle pencereye koştuk. Çöktüğünü gördük, başka arabalar da vardı ama zabıta görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle çöktü" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Üsküdar'da Sağanak Yağış Sonrası Duvar Çöktü, Araçlar Hasar Gördü - Son Dakika
Üsküdar'da yoğun yağış sonrası bir sitenin duvarı çökerek park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Adıyaman'da Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 2 kişi darp edilerek yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir evde ise maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, otobüsle kafa kafaya çarpışan motosikletlinin yola savrulduğu görülüyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ve silahla yakalanan bir zanlı tutuklandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 3 tüfek, bir tabanca, 603 tabanca fişeği, 147 kartuş, 25 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 18 litre sıvı, 210 bin lira ve bir vakum cihazı bulunuyor. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
İstanbul Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs, evinde yapılan aramalarda pelüş oyuncak ayının içinden uyuşturucu madde çıktığı için gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise marihuana, kokain, ruhsatsız tabanca, nakit para ve fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?