Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında yangın çıktı - Son Dakika
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Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında yangın çıktı

Üsküdar\'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında yangın çıktı

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarihi binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Yangın sırasında tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.

10.07.2024 14:23
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Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.

Yangın, İstanbul Üsküdar'da Selimiye, Tıbbiye Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin alev topuna dönen binayı söndürme işlemleri sürerken, dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtfaiye, Üsküdar, İstanbul, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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