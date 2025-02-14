Üsküdar\'da Toprak Kayması: İki Bina Tahliye Edildi

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Dün gece saatlerinde Üsküdar'da yaşanan toprak kaymasında iki bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. O alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arsaya doğru heyelan gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan dükkan ve daireler belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise civardaki otellere yerleştirileceği öğrenildi.

Günün ilk ışıklarıyla görüntülenen olay yeri, korkutan görüntüleri ortaya çıkardı. Sabahın ilk saatlerinde olay yerini gören çevre halkı tedirginlik yaşadı.

"Deprem oluyor zannettik"

Mahalle sakinlerinden Celal Güneş, " Bu gece büyük bir gürültüyle uyandık deprem oluyor zannettik daha sonra burayı böyle gördük. Zaten 20 senedir böyle ufak ufak kaymalar çakıl taşları şeklinde filan böyle her gece korkuyla yaşıyoruz. Büyükşehir, Üsküdar belediyesi gerekli yerlere hep müracaatlar yaptık ama hep ötelendi bir tane özel müteahhit var onun kucağına bıraktılar bizi," dedi. - İSTANBUL