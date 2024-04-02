Üsküdar\'da trafikte aracı bozulan sürücüye trafik polisi yardım etti

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Üsküdar'da trafikte aracı bozulan sürücüye trafik polisi otomobili ittirerek yardım etti. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde çekildi. Bir aracın arıza yaparak trafikte durduğunu fark eden trafik polisi, aracı ittirerek şoförün aracı yolun kenarına çekmesine yardımcı oldu. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL