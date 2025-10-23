Üsküdar'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı - Son Dakika
Üsküdar'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı

Üsküdar'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı
23.10.2025 08:40
Üsküdar'da meydana gelen bir deniz kazasında içinde yolcu bulunan bir motor, balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören balıkçı teknesi, halatla yolcu motoruna bağlanarak batmaktan kurtarıldı. Kazada can kaybı veya yaralanan olmadı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÜSKÜDAR'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı. Hasar gören tekne halatla motora bağlanarak batmaktan kurtarıldı.

Kaza, saat 07:00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre içinde yolcu bulunan motor, balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla yolcu motoruna bağlanarak batmaktan kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

