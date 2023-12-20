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Üsküdar Marmaray İstasyonunda Şahıs Trenin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Üsküdar Marmaray İstasyonunda Şahıs Trenin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Üsküdar Marmaray istasyonunda saat 10.00 sıralarında bir şahıs raylara atladı. İstasyona yanaşan trenin çarpması sonucu şahıs hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süreliğine tek hat üzerinden yapıldı.

Üsküdar Marmaray İstasyonunda Şahıs Trenin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
20.12.2023 - 13:38,
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Üsküdar Marmaray istasyonunda raylara atlayan bir şahıs trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Üsküdar'da Marmaray istasyonunda saat 10.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek şahıs raylara atladı. İstasyona yanaşan trenin çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından şahsın cesedi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaşanan olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süreliğine tek hat üzerinden yapıldı. Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Üsküdar Marmaray İstasyonunda Şahıs Trenin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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