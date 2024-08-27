Usta sanatçı Cihat Tamer\'in oğlu hayatını kaybetti

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Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Cihat Tamer evlat acısıyla kahroldu. 81 yaşındaki sanatçının kanser hastası oğlu 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GECE ACI HABERİ ALDI

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Atilla Tamer'in durumu ciddileşmiş ve oyuncu, oğlu için kan anonsu yapmıştı. Durumu ağırlaşan Tamer, gece yarısı yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla kahrolan Cihat Tamer , Instagram hesabından vefat haberini duyurarak "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Cami'sinde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" dedi.