Usulsüz Çakar Kullananlara 96 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Usulsüz Çakar Kullananlara 96 Bin TL Ceza

İçişleri Bakanı Yerlikaya, usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL ceza uygulanacağını duyurdu.

30.11.2024 11:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya usulsüz çakar kullanan sürücülere verilecek yeni cezaları sosyal medya hesabından duyurdu. Usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik cezası uygulanacağı duyuruldu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, usulsüz çakar kullanımı, ruhsatsız silah alma ve bulundurma suçlarını işleyenlere verilecek cezaları açıkladı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte: " Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak, Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek."

"Ruhsatsız Silah Satın Alan, Bulunduran ya da Taşıyan Kişiler"

Aynı kanun kapsamında; Kanun Hükmüne Aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Usulsüz Çakar Kullananlara 96 Bin TL Ceza - Son Dakika

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