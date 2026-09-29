Usulsüz reçeteyle kamuya 30 milyon TL zarar verildi, Gaziantep'te 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Usulsüz reçeteyle kamuya 30 milyon TL zarar verildi, Gaziantep'te 8 şüpheli yakalandı

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Usulsüz reçeteyle kamuya 30 milyon TL zarar verildi, Gaziantep\'te 8 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 2022-2024 arasında doktor onayına tabi ilaçların reçetelerini usulsüz düzenleyip üçüncü şahıslara satan 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kamuyu 30 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te doktor onayına tabi ilaçlara ait reçeteleri usulsüz şekilde düzenleyerek el altından üçüncü şahıslara satan 8 şüpheli polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin kamuyu 30 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince usulsüz reçete düzenleyerek devleti zarara uğratan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon sonucunda, 2022-2024 yılları arasında doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz şekilde düzenleyerek ilaçları el altından üçüncü şahıslara para karşılığı sattığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Şahısların, kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
GaziantepGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Usulsüz reçeteyle kamuya 30 milyon TL zarar verildi, Gaziantep'te 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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