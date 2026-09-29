Usulsüz reçeteyle kamuya 30 milyon TL zarar verildi, Gaziantep\'te 8 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te doktor onayına tabi ilaçlara ait reçeteleri usulsüz şekilde düzenleyerek el altından üçüncü şahıslara satan 8 şüpheli polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin kamuyu 30 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince usulsüz reçete düzenleyerek devleti zarara uğratan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon sonucunda, 2022-2024 yılları arasında doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz şekilde düzenleyerek ilaçları el altından üçüncü şahıslara para karşılığı sattığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Şahısların, kamuyu yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.