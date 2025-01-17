Uyarı Levhaları Hedef Tahtası Oldu - Son Dakika
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Uyarı Levhaları Hedef Tahtası Oldu

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İstanbul'daki Sazlıdere Barajı'ndaki levhalar, kurşun izleriyle delik deşik hale geldi.

17.01.2025 15:29
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Uyarı levhaları hedef tahtasına döndü, delik deşik olan levhalar böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'daki Sazlıdere Barajı kıyısına asılan uyarı levhaları adeta hedef tahtası haline döndü. Kurşun izleriyle nedeniyle delik deşik olan levhalar böyle görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerine kıyısı olan Sazlıdere Barajı kenarında bulunan "Göle girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelalar adeta hedef tahtasına döndü. Levhaların üzerinde kurşunlardan dolayı oluşan onlarca delik böyle görüntülendi. Göl kıyısına gelen kişilerin levhaları hedef tahtasına çevirmesi oraya dolaşmaya gelen vatandaşları da tehlikeye soktuğu belirtildi.

Uyarı Levhaları Hedef Tahtası Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyarı Levhaları Hedef Tahtası Oldu - Son Dakika

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