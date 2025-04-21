Uyuşturucu Altında Cinayet: Müebbet Hapis Cezası

Kastamonu'da uyuşturucu etkisi altındayken tartıştığı babasının evini basıp etrafa rastgele ateş açan ve gürültü üzerine kapıya çıkan komşusunu öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan şahıs, müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Şubat'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Musa B., uyuşturucu etkisi altındayken telefonda babası ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine babasının evini tüfekle basan Musa B., çıkan tartışmanın büyümesi üzerine etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada Musa B., gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları Seyfettin Horuz (61) ile Doğan A. (27)'yı da tüfekle ateş ederek yaraladı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seyfettin Horuz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun etkisinde olduğu öğrenilen Musa B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Musa B., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Yaşanan olayın ardından Musa B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına Seyfettin Horuz'un eşi A.H. ile kızı S.H. ve oğlu A.S.H. ile mağdur katılan Doğan A. ve avukatlar katıldı. Mağdur ailenin avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu, Cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda herhangi bir tahrik indirimi uygulanmadan 'kasten öldürme' suçundan sanık Musa B.'nin cezalandırılmasını talep etti. Maktul Seyfettin Horuz'un eşi A.H. ile kızı S.H. ve oğlu A.S.H. ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve mütalaa doğrultusunda en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Musa B. de bilerek ve isteyerek ateş etmediğini belirterek, kendisini savunduğunu söyledi. Musa B., mütalaaya katılmadığını ifade ederek, "Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı Ömer Seyfettin Ekmekci ise, "Aileler arasında şu ana kadar bir husumet yok. Arada bir düşmanlık yok. Müvekkilimiz ailesiyle telefonda tartışma çıkmış, aldığı alkolün etkisiyle kapıyı açardın açmadın tartışmaları yaşanmıştır. Bunun üzerine maktul dışarı çıkmış gürültü üzerine, bu sırada Musa, sizinle ilgili bir konu yok, girin içeri demiştir. Maktul normal olarak kapıya çıkmamış elinde tüfekle çıkmıştır. Maktulün elinde tüfekle neden kapıya çıktığı anlaşılamamıştır. Gürültü olunca herkesin kapıya çıkması normaldir fakat elinde tüfekle sinkaflı sözlerle kapıya çıkması normal değildir. Bu soru yargılama süresince sorulmamıştır. Hatta maktul atış yapmıştır, müvekkilimde karşı taraftan atış gelince kontrolsüz bir şekilde kendisi de ateş etmiştir. Müvekkilim bu suçu ağır tahrik altında işlemiştir. Müvekkilim yasal sınırlar içerisinde, ağır tahrik altında bu suçu işlediği anlaşıldığından ötürü konunun mahkemeniz nezdinde bu şeklide değerlendirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Musa B.'nin 'kasten öldürme suçundan' herhangi bir indirim uygulamadan müebbet hapis, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - KASTAMONU