Uyuşturucu Baronunun İadesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da yakalanan ve Hollanda makamlarınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla" suçlanan Hollanda merkezli uyuşturucu kartelinin baronlarından Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, bugün ülkesine iade edildi.

Hollanda merkezli uyuşturucu kartelinin kritik isimlerinden Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, MİT ve İstanbul polisinin Pendik'te düzenlediği operasyon ile yakalanmıştı. Ülkesinde uyuşturucu kartelinin baronlarından biri olduğu belirtilen ve Interpol'ün uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aradığı Leijdekkers'ın Türkiye'deki iade prosedürleri tamamlandı.

Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers'in kardeşi olan 50 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, ilk olarak iade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden teslim alınarak görevlilerin refakatinde Atatürk Havalimanına götürüldü. Leijdekkers, daha sonra Amsterdam'dan gelen Hollanda polisine teslim edilmek üzere güvenli şekilde uçağa bindirildi. Uyuşturucu kaçakçısını taşıyacak uçak, yerel saatle 14.15'te İstanbul'dan havalanarak Türkiye'den ayrıldı.

Operasyonun geçmişi

Güvenlik ve istihbarat birimleri, 50 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'ın yakalanması için 17 Mayıs tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde belirlenen adrese ortak operasyon düzenlemiş, ülkesin "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamala" suçlanan kanun kaçağını gözaltına almıştı.

Yine Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers liderliğindeki çetenin Türkiye'de saklanan yönetici ve mensuplarına Haziran 2023'te yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alınmış, Leijdekkers liderliğindeki uyuşturucu kartelinin Türkiye'de polisiye soruşturmada yakalanan yönetici ve üyelerinin çoğunun ülkelerine iade edildiği belirtilmişti. 2023 ve 2024 yıllarında suç ağına yönelik polisin operasyonlarında, çete üyelerine ait 1,1 milyar liralık mal varlığına el konulmuştu. Kartelin önde gelen isimlerinden "Kara Mamba" lakaplı Isaac Bignan ve Jurean Anthony Finix de yakalananlar arasındaydı. 2024'te yakalandıktan sonra yargılama sürecinde arasında Leijdekkers'in de bulunduğu bazı şüpheliler serbest bırakılmıştı. Savcılığın tahliye kararlarına itirazını kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi; Abdullah Alp Üstün, oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'ın yeniden tutuklanmasına karar vermiş, ancak tüm sanıkların firar ettiği ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL