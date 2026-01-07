İstanbul Pendik'te uyuşturucu madde kullanan iki gencin sokak ortasındaki içler acısı hali vatandaşları korkuttu.
Çevredeki insanların şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun etkisiyle tuhaf hareketler sergileyen gençler, adeta çevreleriyle bağlarını kopardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntüleri kaydeden mahalle sakinleri, gençlerin kontrolsüz ve dengesiz hareketleri nedeniyle yanlarına yaklaşmaya cesaret edemedi. Gençleri kayda alan kadınlardan birinin ağladığı duyuldu.
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
