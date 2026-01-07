Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti - Son Dakika
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
07.01.2026 22:20
İstanbul Pendik'te korkunç görüntüler kaydedildi. Uyuşturucu etkisindeki iki genç sokak ortasında tuhaf hareketler sergiledi. O anları kayda alan vatandaşlar, gençlerin yanına yaklaşmaya cesaret edemezken, videoyu çeken kadının ağladığı duyuldu.

İstanbul Pendik'te uyuşturucu madde kullanan iki gencin sokak ortasındaki içler acısı hali vatandaşları korkuttu.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDEN KENDİLERİNDEN GEÇTİLER

Çevredeki insanların şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun etkisiyle tuhaf hareketler sergileyen gençler, adeta çevreleriyle bağlarını kopardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüleri kaydeden mahalle sakinleri, gençlerin kontrolsüz ve dengesiz hareketleri nedeniyle yanlarına yaklaşmaya cesaret edemedi. Gençleri kayda alan kadınlardan birinin ağladığı duyuldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • sezginler2242 sezginler2242:
    Rabbim size yardım etsin bütün pislikler den kurtarsın 114 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    rabbim genclwri korusun 82 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    gerçek anlamda ceza gelmezse daha çok göreceğiz bu olayları çözüm belli satana idam içene ağır hapis başka çare yok 43 0 Yanıtla
  • Muzaffer Salman Muzaffer Salman:
    ülkeye fentanil bile sızdı 33 2 Yanıtla
  • tayman1971 tayman1971:
    uyuşturucu baronları tutuklanmalı gemicikler aranmalı 23 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
