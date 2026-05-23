Uyuşturucu Kaçakçısı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçlamasından dolayı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.D. isimli şahsi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahıs karakola götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA